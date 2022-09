Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova sint incadrați in cimpul muncii 735 de cetațeni din Ucraina, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) la data de 24 august. Cei mai mulți ucraineni sint angajați in Chișinau (542), Balți (26), Ungheni (19), Cahul (17) și alte localitați, transmite…

- Peste 40.000 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, cele mai multe pentru muncitorii necalificati si lucratorii comerciali, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), remis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un numar de 957 de cetateni ucraineni s-au inregistrat in evidentele agentiilor teritoriale din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii, anunta insitutia.

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adulți, in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, implementeaza proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitați”, proiect cofinanțat in cadrul Programului Operațional…

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in primul semestru al anului 2022, au fost incadrate in munca 103.940 persoane, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Peste 41.600 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, cele mai multe pentru muncitorii necalificati si lucratorii comerciali, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), remis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) informeaza absolventii de invatamant din promotia 2022 ca sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de serviciile prevazute de lege, cu scopul integrarii pe piata muncii. Potrivit agentiei, inregistrarea ca…

- Peste 5.000 de persoane au fost angajate in urma Bursei generale a locurilor de munca din data de 20 mai, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…