Stiri pe aceeasi tema

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) face eforturi pentru ca a treia doza de vaccin sa fie disponibila persoanelor cu sistem imunitar scazut. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a decis ca a treia doza de vaccin este recomandata persoanelor cu sistem imunitar slabit.…

- Medicul Valeriu Gheorghița a explicat in ce condiții va fi luata in considerare administrarea unui rapel suplimentar impotriva COVID, despre care Pfizer și Moderna susțin ca ar oferi protecție in plus.

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA (FDA) a adaugat vineri un avertisment in prospectul care insoteste vaccinurile anti-COVID Pfizer / BioNTech si Moderna pentru a indica riscul rar de inflamatie cardiaca dupa utilizarea acestuia, relateaza Reuters, citat de romania24.ro. Prospectele…

- Uniunea Europeana a facut un pas mare pentru redeschiderea liberei circulații dupa ce a ajuns la un consens provizoriu cu privire la certificatul digital Covid al UE, cunoscut și ca pașaportul Covid , relateaza Euronews. „Incepand cu 1 iulie, vor fi disponibile trei tipuri de certificate”, a declarat…