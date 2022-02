Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele prinse cu un certificat COVID fals in Franta nu vor fi sanctionate daca decid in cele din urma sa se vaccineze, conform unei noi masuri publicate luni de autoritatile sanitare franceze.

- Administrarea de imunosupresoare sau corticosteroizi, comorbiditațile și varsta inaintata sunt factorii care determina riscul de a contacta o forma grava de COVID-19, la persoanele vaccinate, potrivit unui sudiu realizat in Franța, scrie AFP, citat de News.ro. Studiul, condus de Epi-Phare, s-a concentrat…

- Senatul Frantei a aprobat inasprirea restrictiilor pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19, inclusiv introducerea pasaportului de vaccinare, transmit dpa si Reuters. Masurile au fost propuse de guvern pentru a combate valul al cincilea al pandemiei, dar au fost intampinate cu proteste de o…

- Mii de manifestanti au organizat un protest, miercuri, in fata Parlamentului din Bulgaria, fata de restricțiile pandemiei si utilizarea certificatelor COVID-19, inregistrandu-se confruntari cu fortele de ordine. Aproape 10.000 de persoane au participat la protestul organizat in centrul orasului Sofia…

- Franta a adoptat sambata, 1 ianuarie, noi masuri pentru a face fata exploziei de cazuri de COVID 19.Printre acestea, obligatia de a purta masca in mijloacele de transport de catre persoanele de peste sase ani si interdictia de a vinde si distribui alimente si bautura la bord, in contextul in care varianta…

- Intrebat daca anumite persoane ar putea fi exceptate de la acest certificat, Alexandru Rafila a precizat ca a fost prevazut și acest lucru, amintind de situația celor care lucreaza de acasa sau lucreaza in regim de telemunca.„Absolut. Este prevazut. Lucrul asta face posibil inclusiv organizarea procesului…

- Presedintele Federatiei Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, a declarat ca este posibil ca vaccinarea impotriva coronavirusului sa devina obligatorie pentru jucatorii din Serie A si din Serie B, anunța news.ro. “Le-am cerut Asociatiei Fotbalistilor si Lega Serie A si B sa ii faca pe jucatori…

- Vaccinarea anti-Covid ar trebui extinsa la copiii cu virste cuprinse intre 5-11 ani, așa cum au facut deja Statele Unite și Israel? Subiectul este controversat in Franța, unde Academia de Medicina recomanda vaccinarea copiilor cu risc de forme severe din cauza comorbiditaților și a celor care traiesc…