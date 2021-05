Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, din 7 mai, se modifica modalitatea de prezentare la centrele de vaccinare, iar persoanele de peste 60 de ani se vor putea prezenta la orice ora, fara programare, pentru vaccinare. Si cei din afara acestui interval de varsta se pot prezenta fara…

- Un maraton de vaccinare incepe, marti, in centre ale Ministerului Apararii din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, unde oamenii se pot prezenta fara programare, pentru a li se administra vaccin anti-COVID. Aceasta campanie se desfasoara 24/24 de ore, pana in 11 mai. Ministerul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca cea de-a doua doza de vaccin poate fi facuta intr-un centru diferit fața de cel in care s-a facut prima doza, daca persoana in cauza gasește un loc liber. Singura conditie in momentul de fața, spune Gheorghița,…

- Persoanele care vor sa se vaccineze cu serul AstraZeneca nu mai au nevoie de programare. Și asta pentru ca interesul pentru imunizarea cu AstraZeneca in Romania a scazut foarte mult in urma scandalul trombozelor. O circulara emisa de Comitetul Național de Vaccinare permite centrelor sa vaccineze la…

- Alte 144 de centre de vaccinare, in care va fi folosit serul Pfizer, vor fi deschise, marți, numarul total de fluxuri pentru imunizarea cu acest ser ajungand la 948. Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, din 13 aprilie, vor fi operationalizate inca 144 de cabinete noi de vaccinare unde…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita. “Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania, așadar care nu…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anunțat, marți, ca in a treia etapa de vaccinare este luata in calcul infiintarea in marile orase a unor centre de vaccinare de tip „drive-thru”. Centrele mobile vor asigura vaccinarea persoanelor din mediul rural. “In perioada…

- Dozele de vaccin de la Pfizer au ajuns cu intarziere de o zi in țara noastra, in condițiile in care saptamana aceasta se anunța ca fiind cea mai grea de la debutul campaniei de vaccinare. Asta, pentru ca, acum trei saptamani, autoritațile au vaccinat, in medie, peste 30.000 de persoane in fiecare zi,…