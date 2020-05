Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul a explicat ca autoritatile iau masuri ca pe piata sa patrunda o cantitate suficienta de masuri de protectie, avand in vedere ca purtarea acestora va deveni obligatorie dupa 15 mai. "Pregatim un act normativ impreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru…

- Autoritațile din Romania anunța ca, cel mai probabil, școlile vor fi redeschise la finalul lunii mai sau la inceput de iunie. Cum vor decurge lucrurile in momentul in care copiii se intorc in banci, se intreaba parinții?!