Persoanele cu studii primare pot fi cuprinse în programe de ucenicie.Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază de 2.250 lei/lună! Prin modificarile aduse la Legea uceniciei nr.279/2005 se permite persoanelor cu studii primare sa fie cuprinse in programe de pregatire pentru ucenicia la locul de munca. Prin ucenicie la locul de munca, se urmarește obținerea unei calificari pentru tinerii cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invațare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de munca. Durata contractului de ucenicie la locul de munca se stabilește in funcție de ocupația/calificarea pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, dar și de… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

