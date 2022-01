Stiri pe aceeasi tema

- De luni, targumureșenii iși pot achita impozitele si taxele locale! Noutați la plata taxei de salubritate Din 10 ianuarie, targumureșenii vor putea sa-și plateasca darile locale pentru case, terenuri, mijloace de transport, garaje dar și taxa de salubritate. Toate taxele au crescut fața de anul trecut…

- Municipiul Sebeș, prin Direcția venituri, anunța contribuabilii ca plata impozitelor pe cladiri, terenuri și mijloace de transport se va putea efectua de joi, 6 ianuarie 2022. Plata amenzilor, taxelor judiciare și extrajudiciare de timbru se poate face incepand cu data de 3 ianuarie 2022. Pentru plata…

- Parcare cu plata doar in zona centrala, pana la 1 martie 2022 Cu excepția zonei 0, in restul Municipiului Timișoara se suspenda plata parcarii pana la 1 martie 2022. Astfel, pentru perioada 01 ianuarie – 01 martie 2022 nu se elibereaza abonamente pentru parcare. Parcarea cu plata va fi obligatorie doar…

- Persoanele cu handicap vor primi mai MULȚI bani de la Guvern: Se vrea și marirea listei beneficiarilor de alocații lunare de hrana Persoanele cu handicap vor primi mai MULȚI bani de la Guvern: Se vrea și marirea listei beneficiarilor de alocații lunare de hrana Potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere…

- La Ploiești, cei care au optat pentru achiziția de mașini nepoluante vor avea beneficii in plus fața de cei care au autovehicule al caror plin se face cu combustibil, iar asta se va vedea la… parcare! Despre ce este vorba? Potrivit unui anunț al Primariei Ploiești, ca urmare a apobarii unei recente…

- Social Incepand cu 1 ianuarie 2022, alexandrenii vor plati gunoiul la primarie / Contractele cu Polaris vor fi reziliate noiembrie 17, 2021 11:46 Primaria municipiului Alexandria a anunțat, pentru data de 23 noiembrie 2021, o dezbatere publica a Proiectului de hotarare de Consiliu local privind…

- Impozitul pe venit este un subiect tot mai discutat, in contextul in care persoanele care incaseaza salarii minime pe economie ar vedea o soluție foarte buna in micșorarea impozitarii. Pana cand ceva se va schimba insa, haideț sa aflam ce categorie de persoane sunt scutite de la plata impozitului pe…

- Persoanele fizice vor primi o compensare de 21 de bani/kWh, in perioada 1 noiembrie 31-martie. Aceasta se va aplica celor cu un consum total de 1.500 kWh. La gaze, compensarea este de 25% din factura, in aceeași perioada, pentru un consum de maximum 1.000 metri cubi. Scaderea prețului se va vedea direct…