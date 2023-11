Stiri pe aceeasi tema

- SRI ii va lua la intrebari pe romanii repatriți din Gaza! Interviuri de securitatea pentru a se preveni intrarea unor potențiali teroriștiPresedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirtes: Interviuri de securitate pentru cetatenii romani cu dubla cetatenie care vin din Fasia Gaza, pentru a…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat pe Facebook imagini de pe Aeroportul din Cairo, din mijlocul refugiaților din Gaza care au cetațenie romana. „Am fost copleșit sa vad bucuria și speranța din ochii copiilor care au scapat din infernul din Gaza. In seara asta vor dormi in Romania, in siguranța! Sunt…

- Terminalul Rafah, care leaga Fasia Gaza de Egipt, s-a redeschis luni pentru a permite evacuarea strainilor si a celor cu dubla cetatenie blocati in micul teritoriu palestinian asediat si bombardat de Israel dupa atacul gruparii islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie, transmite AFP, citand surse…

- Zeci de cetateni straini si persoane cu dubla cetatenie au trecut miercuri din Fasia Gaza spre Egipt prin punctul de frontiera de la Rafah, deschis pentru prima oara pentru trecerea persoanelor in a 26-a zi a razboiului dintre Israel si Hamas.