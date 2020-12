Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul de miniștri a decis majorarea etapizata a compensației pentru serviciile de transport. Astfel, locuitorii din toate raioanele țarii, inclusiv municipiului Balți, vor beneficia de marimea compensației prevazuta in municipiul Chișinau. Aceasta masura va spori gradul de protecție sociala a persoanelor…

- Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plata a compensației pentru serviciile de transport a fost aprobat astazi in cadrul ședinței de Guvern. Proiectul prevede majorarea etapizata a compensației pentru serviciile de transport și a fost elaborat in contextul sporirii masurilor de protecție…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 12 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 238 polițiști, jandarmi și polițiști locali,…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 18 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 232 polițiști, jandarmi și polițiști…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 15 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 233 polițiști, jandarmi și polițiști locali,…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 12 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 234 polițiști, jandarmi și polițiști…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, 3 octombrie, ca stimulentul pentru persoanele cu handicap din București va fi platit pe 9 noiembrie. „Stimulentul financiar pentru persoanele cu...

- Lucian Morar alaturi de persoanele cu dizabilitați: drepturile salariale ale persoanelor cu handicap, o prioritate! Persoanele cu dizabilitați trec printr-o perioada foarte grea deoarece acordarea drepturilor salariale au intarziat cu 3 luni. Persoanele cu dizabilitați au dreptul la respect și o viața…