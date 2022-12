Persoanele cu depozite mari la bănci plătesc la stat contribuție la Sănătate Potrivit unei ordonanțe care a modificat Codul fiscal, din 2023, mai multe persoane cu venituri din investiții, chirii și din depozite bancare datoreaza la stat și contribuție la asigurarile sociale de sanatate (CASS). Cota de contribuție la CASS este 10%. Contribuția (CASS) se adauga deja la impozitul pe venitul din caștig care se aplica de cațiva ani și care este de 10%. Practic, cine deține mai mulți bani in depozite bancare va datora statului 20% din caștig, fața de 10% cat era pana acum. Exista obligativitatea plații CASS pana acum la caștigurile din dobanzi, dar numai daca acel caștig depașea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Supra-taxarea este descrierea potrivita pentru noul cod fiscal aplicabil de la 1 ianuarie. Deși s-a cerut in repetate randuri revizuirea acestei legi care va impovara romanii de rand, nimic nu s-a schimbat, iar recent șeful ANAF a spus public ca nu vor fi mari schimbari de anul viitor, deși declarația…

- Inflația a atins deja doua cifre, iar BNR ne lasa sa ințelegem ca ar mai fi loc de creștere, pana spre finalul anului. Conform prognozei BNR, abia in partea a doua a anului 2023 rata inflației ar urma sa scada sub valoarea de doua cifre.Ce fac in aceasta perioada persoanele fizice? Cum ne protejam finanțele…

- Persoanele care sufera de cancer sau cele care au suferit transplant de organe vor putea primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare, a anuntat, joi, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, citat de Agerpres. „Am publicat, in transparenta decizionala, proiectul…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat astazi ca a fost publicat, in transparența decizionala, proiectul de modificare a Ordinulului comun de ministru (Munca și Sanatate) nr. 762/1992/2007, prin care persoanele care sufera de cancer sa poata primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare.…

- „Am publicat, astazi, in transparența decizionala, proiectul de modificare a Ordinulului comun de ministru (Munca și Sanatate) nr. 762/1992/2007, prin care persoanele care sufera de cancer sa poata primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare. De asemenea, prin același proiect se…

- Ministerul Muncii a publicat, astazi, in transparența decizionala, proiectul de modificare a Ordinulului comun de ministru (Munca și Sanatate) nr. 762/1992/2007, prin care persoanele care sufera de cancer sa poata primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare. De asemenea, prin același…

- Serviciile medicale din Romania se acorda prin sistemul asigurarilor de sanatate, care sunt platite dintr-un fond național unic, gestionat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și constituit din contribuțiile romanilor. Mai bine de 5,3 milioane de romani platesc asigurari de sanatate in țara noastra.…