Persoanele cu condamnări penale definitive nu pot candida la alegerile prezidențiale. Care sunt excepțiile aprobate de deputați Persoanele cu condamnari penale definitive nu pot candida la alegerile prezidențiale. Care sunt excepțiile aprobate de deputați Persoanele care au condamnari penale definitive nu se pot inscrie la alegerile prezidențiale, potrivit unei propuneri legislative aprobata marți de Camera Deputaților. Cu toate acestea daca infracțiunnile nu au fost savarșite cu intenție sau condamnații au fost reabilitați, dezincriminați sau amnistiați, aceștia vor putea sa candideze la funcția de președinte al Romaniei. „Nu pot candida […] Citește Persoanele cu condamnari penale definitive nu pot candida la alegerile… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele condamnate definitiv la inchisoare nu vor putea candida la alegerile prezidentiale, potrivit unui proiect de lege adoptat astazi de Camera Deputatilor, ca for decizional si care a fost initiat in legislatura trecuta de parlamentari ai PNL si USR. In forma initiala, documentul interzicea candidaturile…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa care instituie interdictia participarii la alegerile prezidentiale pentru persoanele care au suferit, la data depunerii candidaturii, condamnari penale definitive.

- Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa care instituie interdictia participarii la alegerile prezidentiale pentru persoanele care au suferit, la data depunerii candidaturii, condamnari penale definitive.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat cu 223 de voturi pentru, unul impotriva…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a dat un raport preliminar favorabil pe un proiect de lege prin care persoanele condamnate penal definitiv nu mai pot candida la alegerile parlamentare, ultimul pas fiind votul din plenul acestui for. Demersul a fost initiat de PNL si are sprijinul Coalitiei.

- Persoanele care au suferit condamnari penale definitive nu pot candida la alegerile parlamentare, daca nu a intervenit o reabilitare, amnistie sau dezincriminarea faptei, prevede o propunere legislativa adoptata marti de Comisia juridica a Camerei Deputatilor. Proiectul de lege modifica articolul 52,…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO in funcție, apare tot mai des in Romania in public. Sunt și timpurile de așa natura și conflictul din Ucraina aduc in discuție tot mai des problemele de securitate zonale, europene și mondiale. Dar cum incet incet se apropie și alegerile prezidențiale…

- Celebra Oana Zavoranu va candida la alegerile prezidențiale din 2024. Aceasta nu se va opri aici și va lansa și o carte despre viața ei. Ce a spus Oana cand a fost intrebata care este cel mai bun lucru care se poate intampla in Romania „Sa devin presedintele tarii. (…) Da, sunt hotarata sa candidez…

- Oana Zavoranu vrea sa dea lovitura in politica și este determinata sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Faimoasa actrița considera ca poseda toate atuurile necesare pentru a aspira la cel mai inalt post al statului. Ce mesaj le-a transmis internauților. Oana Zavoranu vrea sa devina prima…