Persoanele cu boli infamatorii intestinale au un risc mai ridicat de demență Concluzia este susținuta de o echipa de cercetatori din Taiwan, in urma unui studiu care a durat nu mia puțin de 16 ani. Dupa 16 ani de cercetari o echipa de cercetatori taiwanezi a publicat un articol in care prezinta dovezi ca bolile inflamatorii intestinale constituie un factor de risc pentru apariția demenței la […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul vaccin impotriva COVID-19 s-ar putea sa nu dea rezultate foarte bune in cazul persoanelor in varsta, cele care prezinta cel mai ridicat risc de a muri din cauza bolii, spun oamenii de stiinta britanici, potrivit The Guardian.

- Ministrul ungar de Externe a anunțat ca de astazi, cetatenii romani si maghiari vor putea trece frontiera Romaniei in Ungaria fara sa mai intre in izolare sau carantina pe o perioada de 14 zile.

- "Am ajuns la concluzia ca gandirea negativa poate fi un nou factor de risc pentru demența", a declarat autorul principal al studiului Dr. Natalie Marchant, psihiatru și cercetator in departamentul de sanatate mintala la University College London. Comportamentele care genereaza gandirea negativa,…

- Nicoleta Stoica este de ani de zile alaturi de persoanele cu handicap ce vin la Clubul de zi „Per Aspera ad Astra” din municipiul Targu Jiu. Dorinta de a-si ajuta semenii care se confrunta cu diferite probleme de sanatate i-a oferit puterea de a se r...

- Un studiu realizat in China și publicat luni, 27 aprilie, in Nature Research arata ca noul coronavirus ramane in aer mai multe ore in spațiile aglomerate și camerele neaerisite, scrie Bloomberg.Persoanele infectate cu SARS-COV-2 eliminaprin expirație, vorbire sau tuse doua tipuri de particule - unele…

- Cu mai bine de 20 de ani in urma, Curtea Suprema din Olanda a aprobat sinuciderea asistata a unei femei cazute prada disperarii din cauza morții copiilor sai. Astfel ca hotararea de marți, 21 aprilie, a aceleiași Curți, de a aproba explicit eutanasirerea forțata a pacienților bolnavi de demența, daca…

- SIMPTOME CORONAVIRUS. Ai sub 50 de ani? Trebuie sa fii foarte atent la acest aspect, riscul este ridicat Coronavirus. Obezitatea reprezinta un factor de risc la persoanele sub 50 de ani, arata ultimele studii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo CORONAVIRUS. Obezii, risc ridicat de infectare…

- Mai mulți cercetatori din Israel au anunțat ca incep sa testeze un vaccin special creat impotriva coronavirus. Acesta ar putea fi folosit din aceasta vara și va fi administrat pe cale orala. Potrivit echipei de medici, vaccinul a fost realizat mai degraba pentru a proteja persoanele care nu au fost…