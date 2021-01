Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunța ca in perioada 15 ianuarie, ora 15.00, pana duminica, ora 11.00, pe platforma informatica au fost realizate s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a doua de vaccinare, dintre care 115.954 adulti peste varsta 65 ani, 46.806 persoane…

- In etapa a doua se pot vaccina anti-Covid urmatoarele categorii de persoane: Adulți cu varsta peste 65 de ani; Persoanele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta, in funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate. Bolile cronice stabilite sunt: Diabet zaharat Obezitate Alte boli metabolice,…

- Guvernul Romaniei a facut precizari cu privire la populația cu risc, cuprinsa in etapa a II-a a strategiei de vaccinare impotriva COVID-19. Este inclusa populația la risc, reprezentata de: a) Adulți cu varsta peste 65 de ani; b) Persoanele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta, in…

- Ce boli cronice intra in etapa a II-a de vaccinare anti-coronavirus. Aceasta incepe pe 15 ianuarie. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat in direct la Antena 3 ca se incearca urgentarea și eficientizarea etapelor de vaccinare la nivelul intregii țari. Gheorghița…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica, la Antena 3, ca autoritațile și-au propus o accelerare a campaniei, in condițiile in care aceasta a inceput mai devreme decat s-a preconizat. Valeriu Gheorghița a anunțat ca dupa 15 ianuarie se…

- STS anunța ca persoanele care sunt incluse in etapa a treia a vaccinarii se pot inscrie pe platforma electronica fara a avea semnatura electronica. Aceasta este solicitata doar in cazul persoanelor din primele doua etape care se realizeaza prin intermediul instituțiilor. Reprezentanții Serviciului de…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) precizeaza ca persoanele care fac parte din etapa 3 a vaccinarii impotriva COVID-19 (populația generala) vor putea sa se inscrie in platforma electronica fara a avea obligația de a deține un certificat digital calificat (semnatura electronica). „Facem precizarea…

- Persoanele care se inscriu pe platforma electronica de programare pentru vaccinare impotriva COVID-19 nu au nevoie de semnatura electronica, informeaza marti Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). "In contextul informatiilor vehiculate in spatiul public privind obligativitatea detinerii…