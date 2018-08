In acest caz se poate cumula pensia cu salariul si se valorifica perioadele necontributive asimilate.

Cuantumul pensiei anticipate se va stabili din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.

Astfel, pentru perioada de cotizare realizata peste stagiul complet de cotizare prevazut in lege de pana la un an procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare va fi de 0,50%, intre un an si 2 ani de 0,45%, intre…