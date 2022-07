Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care completeaza art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ propune inlocuirea obligatiei privind arhivarea documentelor financiar-contabile timp de 50 de ani, cu o perioada de arhivare de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care persoanele condamnate definitiv la pedepse cu inchisoarea pentru infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia cazurilor in care a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea, nu vor putea candida pentru cea mai inalta functie…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa care instituie interdictia participarii la alegerile prezidentiale pentru persoanele care au, la data depunerii candidaturii, condamnari penale definitive. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat cu 223 de voturi „pentru”, unul „impotriva”…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul de lege al USR prin care angajatii din Romania si fostii salariati vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Potrivit legii, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit careia cuantumul alocatiei de hrana in unitatile sanitare publice se va actualiza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei…

- Legea offshore a fost adoptata, miercuri, de plenul Senatului, cu 91 de voturi pentru si 13 contra. Au votat in favoarea legii toate partidele, mai putin senatorii AUR. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional. Raportul a fost admis cu 86 de voturi pentru si 13 contra. Dupa votul din…