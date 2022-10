Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au fost condamnați pentru infracțiuni pe care le-au facut cu intenție nu vor putea sa mai apara pe buletinele de vot. Legea a trecut de Camera Deputaților și a fost inițiata de REPER, impreuna cu USR. Inainte de aceasta lege, persoanele care nu puteau candida pentru funcții publice erau violatorii,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, doua initiative legislative care prevad interdictia de a candida si a fi alese in functiile de senator, deputat, respectiv de primar, presedinte al Consiliului judetean, consilier judetean, consilier local pentru persoanele care au fost condamnate definitiv la pedepse…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, cu o larga majoritate, in calitate de for decizional, doua proiecte de lege care interzice participarea in alegerile locale și parlamentare a candidaților condamnați pentru infracțiuni savarșite cu intenție, daca nu a intervenit reabilitarea, amnistia…

- Magistratii Tribunalului Constanta au stabilit termen pentru luna noiembrie in dosarul nr. 8340 212 2021 aflat pe rolul instantei, in care Institutia Prefectului judetului Constanta este apelant reclamant iar Emil Sorin Banias intimat parat.Prefectura Constanta a formulat contestatie la executare 212…

- Camera Deputaților a adoptat ordonanta de urgenta 80/2022 prin care se va putea angaja personal pe posturile vacante sau temporar vacante din instituții publice precum Parlamentul, Administrația Prezidențiala, ministere și alte instituții publice. OUG privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii…

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfașurat activitați informativ-preventive. O prima activitate a fost desfașurata impreuna cu reprezentanți ai Serviciului de Probațiune in cadrul Programului de preventie “In siguranta la volan, stop…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a sesizat procurorii pentru ca un consilier județean și patru polițiști nu ar fi trecut in declarațiile de avere veniturile incasate din premii și jocuri de noroc.