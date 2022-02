Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara anunța ca, incepand cu data de 17 februarie, ora 8,30, pana in 22 februarie, ora 19, comercianții de marțișoare, artiștii și alți vanzatori de produse specifice de 1 Martie pot depune cererile pentru emiterea avizului de comerț stradal. Comercializarea marțișoarelor se va face, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo conform careia pana marti, la ora 10:00, temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ in cea mai mare parte a tarii. In zona montana inalta, iar incepand din seara zilei de sambata (25 decembrie) si in cea mai mare parte a Moldovei…

- “Crangasi Christmas Market” este amplasat aproape de statia de metrou Crangasi din București, sectorul 6. Expozanti din toata tara au venit cu o gama variata de produse specifice Sarbatorilor. Obiecte artizanale din lemn sculptat, ceramica si globuri pictate manual, clopotei, coronite, decoratiuni si…

- Un al doilea targ de Craciun s-a deschis in Sectorul 6, potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis, luni, AGERPRES. "Crangasi Christmas Market" este amplasat aproape de statia de metrou Crangasi. Expozanti din toata tara au venit cu o gama variata de produse specifice Sarbatorilor.…

- Nu impresioneaza doar pe teren, o face de atâtea ori și în afara acestuia. Novak Djokovic a ieșit din nou în evidenta și a aratat ca daca nu va participa la Australian Open (17-30 ianuarie 2022) poate avea ca varianta de rezerva Jocurile Olimpice de la Beijing. Prezent la Innsbruck,…

- SCANDAL la Mihalț, din cauza unui teren: Un barbat, REȚINUT de polițiști dupa ce și-ar fi agresat un consatean SCANDAL la Mihalț, din cauza unui teren: Un barbat, REȚINUT de polițiști dupa ce și-ar fi agresat un consatean Un barbat din comuna Mihalț a fost reținut de polițiști. Pe fondul unui conflict…

- Duminica, temperaturile sunt apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Soarele va rasari la ora 07:34. Norii joși și ceața se vor menține pana spre amiaza zilei, apoi cerul zilei de duminica se va insenina treptat, iar vremea va deveni frumoasa, pana spre apusul soarelui de la ora 16:54.…