Persoanele care vin din țările cu risc epidemiologic ridicat și contacții infectaților intră în CARANTINĂ „In sfarșit avem Legea izolarii, carantinarii, care a intrat in vigoare de la ora 0.00. Trebuie sa reamintim romanilor ca in urma deciziei CCR, peste 900 de pacienți au cerut externarea și peste 3000 de romani diagnosticați nu au fost internați pentru tratament. Nu am avut nici posibilitatea legala de a impune izolarea lor la domiciliu. Pentru toate persoanele care au fost infectate in aceasta perioada nu am putut dispune izolarea contacților. Aceste doua saptamani de vid legislativ pot avea efecte extrem de negative”, a declarat premierul la inceputul ședinței de guvern. Ludovic Orban a subliniat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru naștere, casatorie, deces, tratament medical, preschimbare documente de identitate șamd poate fi analizata suspendarea temporara a masurii de carantina Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anunțat, in debutul ședinței de Guvern, ultimele masuri dupa ședința Comitetului Național pentru Situații…

- Potrivit șefului DSU, persoanele care se intorc din țari cu risc epidemiologic, vor fi nevoite sa stea in carantina. In ceea ce privește lista țarilor, aceasta este revizuita saptamanal. „Se certifica pandemia de Covid-19. Se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc din țarile cu risc…

- "Se certifica pandemia de Covid-19. Se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc din țarile cu risc epidemiologic ridicat. Criteriul de risc: rata de cazuri noi la 100000 de locuitori in ultimele 14 zile mai mare decat cea din Romania. Lista țarilor respective se revizuiește…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anunțat, in debutul ședinței de Guvern, ultimele masuri dupa ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența.„Se certifica pandemia de Covid-19. Se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc din țarile cu risc epidemiologic ridicat.…

- Pana la obligativitatea testului COVID-19, rezervarile pentru Grecia ajunsesera la 75% din nivelul anului trecut. Rezervarile pentru Bulgaria si Romania au crescut cu 50%, respectiv 80% fata de Grecia, conform specialiștilor.Rezervarile romanilor pentru Grecia au scazut cu 85% fata de anul…

- Actul normativ va intra in vigoare de luni. Persoanele care sunt infectate cu coronavirus vor putea fi internate obligatoriu, iar romanii care se intorc din zone de risc vor fi carantinați. Raed Arafat explica in ce conditii se face carantinarea si izolarea. "Nici nu s-a publicat legea…

- In timp ce Guvernul de la București nu a luat inca o decizie finala in privința redeschiderii bisericilor, in Republica Moldova, autoritațile au decis ca slujbele sa fie ținuta in spații publice incepand de duminica.In Republica Moldova, credincioșii vor putea participa de duminica la slujbele religioase…

- Eliminarea restrictiilor dupa data de 15 mai se va face in mod gradual, avand la baza un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Ne propunem ca dupa data de 15 mai, in mod gradual, sa eliminam restrictiile, sigur, avand la baza un singur criteriu si…