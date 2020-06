Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 28 din 11 iunie 2020, privind propunerea unor noi masuri de relaxare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15.06.2020. Hotararea prevede: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare…

- Guvernul Orban aproba, joi, o Hotarare de Guvern cu noi masuri de relaxare, in cadrul epidemiei de coronavirus, care intra in vigoare din 15 iunie. Printre acestea se afla si ridicarea obligativitatii intrarii in izolare, la domiciliu, in cazul tarilor cu un coeficient mic de raspandire a virusului.…

- Nu s-a precizat ce fel de țesaturi sunt admise... Ca sa vezi ce probleme complexe rezolva membrii Executivului: Guvernul a decis, in ședința de joi seara, ca se va putea face plaja nu doar pe șezlong, ci și pe cearșaf. De asemenea, șeful Cancelariei premierul a anunțat ca ar putea fi eliminata obligația…

- Guvernul a aprobat modificarea Anexei 3 a hotararii privind starea de alerta, pentru a permite, incepand cu data de 1 iunie, relaxarea in mai multe domenii de activitate, conform masurilor adoptate prin Hotararea nr. 26 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), relateaza Știripesurse.ro.…

- Școlile vor organiza examenele nationale si de certificare a competentelor profesionale prin ordin comun al ministrului Educatiei si cel al Sanatatii, in baza hotararilor Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a anunțat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.