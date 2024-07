Stiri pe aceeasi tema

- "Temperaturile ridicate, instabilitatea atmosferica, incendiile de vegetație și furtunile afecteaza transportul feroviar de calatori. Clima se schimba, iar temperatura este mai ridicata decat cea pentru care a fost proiectat materialul rulant din Romania. Aceasta este o provocare cu care se confrunta…

- Variatiile bruște de temperatura si imunitatea sunt strans corelate. Suntem invațați sa folosim aparatul de aer condiționat tot timpul, mai ales in zilele de canicula, așa cum este acum.Aerul conditionat este de ajutor in zilele caniculare mai ales pentru persoanele in varsta și cele care sufera de…

- 19 sirieni, au incercat sa intre in mod fraudulos din Bulgaria, traversand Dunarea cu o ambarcatiune pe raza județului Dolj. Polițiștii de frontiera din Piscu Vechi au oprit pentru control, in zona km fluvial 77, un autoturism in care se aflau doi cetațeni romani, care nu iși justificau prezența in…

- La finalul campaniei electorale, profesorul Ciprian Rigman, candidatul Alianței Dreapta Unita pentru funcția de primar al Municipiului Turda a transmis un mesj – manifest pentru Turda. Il redam integral, mai jos: „Stimați Turdeni, Am intrat in competiția electorala cu dorința sincera de a aduce in Turda…

- Directia tarii 32.5% dintre romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie buna, in timp ce 60.3% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii. 7.2% reprezinta ponderea non-raspunsurilor. Cred in proportii mai mari decat media ca tara merge intr-o directie buna: tinerii sub 30 de ani, persoanele…

- A inceput sezonul capșunilor. Se gasesc in toate piețele din Romania, astfel ca este momentul perfect sa profiți de beneficiile uimitoare pe care le aduc in organismul tau. Iata cinci motive pentru care ar trebui sa mananci frecvent capșuni și de ce sunt recomandate pentru persoanele care sufera de…

- Aproximativ 22.000 de copii si adolescenti din Romania sufera de afectiuni psihice, iar infrastructura actuala dedicata acestor pacienti nu mai satisface cerintele actuale, a transmis Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti ASSMB .Aproximativ 22.000 de copii si adolescenti din Romania…