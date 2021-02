Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența anunța categoriile de persoane care nu au nevoie de test negativ Covid-19 la intrarea in Romania. Printre acestea se numara copiii cu varste sub 3 ani sau persoanele imunizate de cel puțin zece zile. Deciziile intra in vigoare din 12 februarie. Comitetul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 4 februarie 2021, HOTARAREA nr. 6 pentru aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Citește și La Ștefanești,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, joi, printr-o hotarare, obligatia ca, la intrarea in Romania, persoanele care sosesc din tarile/ zonele/ teritoriile cu risc epidemiologic ridicat sa prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult…

- Persoanele care sosesc in Germania dupa ce s-au aflat intr-una dintre „zonele de risc”, intre care și Romania, trebuie sa prezinte un test negativ pentru infecția cu noul coronavirus.

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un test COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP. Chiar daca au un rezultat negativ la test,…

- Persoanele care sosesc in Republica Malta din statele/zonele portocalii, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2. Autoritațile malteze au revizuit condițiile de intrare in Republica Malta, in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Conform noilor…

- Persoanele care sosesc in Republica Malta din statele/zonele portocalii, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul acestui stat, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Persoanele care au avut contact cu un caz confirmat cu Covid nu mai intra in carantina daca au avut un test pozitiv in ultimele 90 de zile și au trecut cel puțin 14 zile de la acesta, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), in hotararea 56, adoptata vineri. De asemenea, persoanele…