- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot beneficia, la cerere, de o zi libera, potrivit unei inițiative legislative depusa joi de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar. „Venim in fața romanilor cu un proiect care sa incurajeze vaccinarea. Suntem conștienți ca e singura varianta pentru…

- Proiectul de lege a fost inițiat de deputații USR-PLUS, Oana Țoiu și Radu Molnar. In motivare se arata ca scopul acestei decizii este incurajarea vaccinarii.Inițiativa modifica Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. Potrivit proiectului de lege, persoanele…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot beneficia, la cerere, de o zi libera, potrivit unei inițiative legislative depusa joi de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar. Demersul vine in contextul in vicepremierul Dan Barna i-a reproșat miercuri primului ministru Florin Cițu eșecul…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania vara aceasta, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Compania Pfizer a anunțat zilele trecute ca vaccinul sau anti-COVID este 100% eficient la copiii…

- Pana astazi, 21 martie, in Romania s-au vaccinat impotriva Covid-19, cu ambele doze, 775.408 persoane. Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSPCNSCBT), situația…

- Vaccinul anti-coronavirus de la AstraZeneca va putea fi utilizat și in cazul persoanelor mai in varsta de 65 de ani. Germania este acum de acord ca acest ser sa fie administrat și varstnicilor. „Comisia vaccinurilor recomanda de acum inainte vaccinul AstraZeneca si pentru persoanele de peste 65 de ani.…

- Dragoș Bucur este unul dintre cei mai apreciați barbați din showbiz. De altfel, el face parte și din categoria vedetelor care au recunoscut ca sufera de diabet. Cu toate astea, actorul a precizat ca nu poarta masca impotriva coronavirusului și nici nu vrea sa se vaccineze in contextul in care medicii…

- Persoanele cu diabet se pot vaccina impotriva Covid-19 cu oricare din serurile folosite in campania de vaccinare din Romania. Ministerul Sanatații a anunțat ca pacienții se pot vaccina indiferent de tipul de diabet de care sufera. „Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca-Oxford…