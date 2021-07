Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Pfizer/BioNTech are o eficiența de 94%, dupa cum a aratat un studiu efectuat in Israel. Insa, cercetatorii au descoperit ca acesta ar genera un raspuns imun mai puternic daca dozele ar fi administrate la un interval de timp mai lung. Un studiu efectuat in Marea Britanie a aratat ca o diferența…

- Legea prevede ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 urmeaza sa beneficieze, la cerere, de o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, in cazul angajatilor din sistemul public si privat, respectiv de o zi in care sunt scutiti de frecventarea cursurilor scolare,…

- Legea care prevede mai multe beneficii acordate persoanelor care se vaccineaza impotriva Covid – 19 a fost promulgata vineri de presedintele Klaus Iohannis, informeaza Adminisratia Prezidentiala. Legea precizeaza ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 urmeaza sa beneficieze, la cerere,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea prevede ca persoanele care se…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi legea potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea prevede ca persoanele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea prevede ca persoanele care se…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege prin care persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea merge la promulgare.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa a USR-PLUS potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza de cate o zi libera platita pentru fiecare doza de vaccin efectuata, potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost respins de Senat, dar Camera Deputatilor…