Persoanele care se înscriu pentru vaccinul anti-COVID nu au nevoie de semnătură electronică Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca persoanele care sunt incluse in etapa a treia a vaccinarii, adica cele care nu sunt in grupele de risc, se pot inscrie pe platforma electronica fara a avea semnatura electronica. Reprezentantii STS au facut precizari dupa ce in spatiul public au aparut informatii eronate privind obligativitatea detinerii unui certificat de semnatura electronica de catre cetateni pentru inscrierea in platforma de programare pentru vaccinare impotriva COVID-19. Biroul de Presa al STS anunta ca semnatura este necesara doar persoanelor aflate in primele doua etape… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

