- Persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, informeaza Ministerul Sanatații, intr-o postare pe contul oficial de Facebook. Potrivit instituției, persoanele vaccinate…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 care nu au trecut prin boala au dezvoltat anticorpi intr-o proportie apropiata de 100% la 7-10 zile de la rapel. In schimb, persoanele infectate anterior au dezvoltat anticorpi din primele zile dupa vaccin, potrivit unui studiu realizat de Medlife pe un esantion…

- Ministerul Sanatații face apel la cetațeni sa continue sa doneze sange și da asigurari ca vaccinurile impotriva COVID-19 disponibile in Romania in acest moment, Pfizer-BioNTech și Moderna, permit donarea de sange imediat dupa imunizare, fara o perioada de așteptare.

- Doar 46% dintre romani din mediul urban sunt dispuși sa se vaccineze impotriva COVID-19, in timp ce aproximativ un sfert (27%) declara ca nu au luat inca o decizie in privința vaccinarii. Pe de alta parte, 27% declara ca nu sunt de acord sa se vaccineze in prezent. Totuși, pe termen mai lung, 85% dintre…