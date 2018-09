Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 100 de pasageri si membri de echipaj s au simtit rau in timpul unui zbor al companiei Emirates de la Dubai spre New York, unde serviciile medicale ii supun unor controale dupa aterizarea pe aeroportul JFK, au comunicat autoritatile, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Circa 100 de persoane…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, la solicitarea Mediafax, ca autoritațile franceze nu a notificat pana in prezent ca ar fi romani afectați in incendiul izbucnit intr-o cladire din orașul francez Aubervilliers, in apropiere de Paris, in care au fost ranite cel puțin 19 persoane. "Ambasada…

- "Nu mi-am dorit copii devreme. Din diverse motive, nici macar nu stiu daca ele mai au acum importanta. Cert este ca pe la 33 de ani, mi-am pus pentru prima oara problema sa fiu mama. De incercat cu adevarat am inceput sa o facem cand deja aveam 35 de ani. Timpul trece cam repede atunci cand…

- Sezonul estival provoaca ambuteiaje si cozi lungi la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Autoritatile de la Budapesta precizeaza ca situatia se intalneste la granitele cu Serbia, Croatia si Romania. Timpul de asteptare poate ajunge pana la 3 ore. Oficialii recomanda soferilor sa consulte pagina…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Ambasada Romaniei in Republica Indonezia urmarește indeaproape evenimentele legate de cutremurul produs la data de 5 august 2018 in insula Lombok, menționand ca misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritatile…

- Accidentul s-a produs dupa ce balconul in care se aflau aproximativ zece persoane a cedat pe neasteptate, iar sapte dintre acestea au fost ranite, intre care patru sunt in stare grava. Nefericitul eveniment s-a produs la Soulac-sur-Mere (Gironde), au informat pompierii. O femeie de 48 de…

- Autoritatile locale din Babeni au inceput, marti, evacuarea a aproximativ 70 de persoane din aproximativ 25 de gospodarii, din cauza pericolului de inundatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Gospodariile sunt situate…