Persoanele care nu raportează abuzurile împotriva minorilor riscă închisoare în România Incepand de luni, 5 iulie, persoanele care sunt martore la infracțiuni asupra minorilor sunt obligate sa anunțe acest lucru. Cei care nu raporteaza risca pedepse cu inchisoarea. Masura face, de luni, parte din Codul Penal. Printre infracțiunile care trebuie raportate se numara: abuzul sexual, folosirea unui minor pentru cerșetorie, autosatisfacerea in fața unui minor sub 14 ani, trimiterea de mesaje catre minori sub 14 ani care invita la vizualizarea de filme pornografice sau invitarea minorilor sub 16 ani intr-un anumit loc pentru a intreține relații intime. Parinții, colegii și profesorii care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

