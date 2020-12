Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in zone poluate vor putea ieși la pensie mai devreme. Lista localitaților de acest fel a fost extinsa. Legea a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis. Pe lista cu zonele in care poluarea este foarte ridicata au mai fost adaugate 27 de localitați. Potrivit actului normativ, este vorba despre persoane care au locuit cel putin 30 de ani in „zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prepararii minereurilor de uraniu, a extractiei si prelucrarii…