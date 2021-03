Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Potrivit unui comunicat al Scolii de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti-Scaeni, tinerii care doresc sa urmeze o cariera de salvator pot da examen de admitere pentru ocuparea celor 300 de locuri (278 pentru specializarea subofiter militar si 22 pentru maistru militar…

- Costel Pavel, in varsta de 50 de ani, trebuia sa ajunga in Constanța pe 6 ianuarie, el și-a sunat soția in timp ce era in aeroportul din Istanbul și i-a spus ca se intoarce acasa. De la ultimul apel, dat de acesta in data de 4 ianuarie, barbatul nu a mai luat legatura cu familia, scrie Antena 3. Intre…

- Indragitul artist Aurel Tamaș a lasat pe Facebook un mesaj amuzant, in care face urari, dar și puțin haz de necaz. ”Dragii mei romani, din Dubai, de la baza de tratament, va doresc vaccinare placuta și sa ne vedem cu bine”, a urat Aurel Tamaș, pe versurile melodiei ”De-oi muri mor pune-n groapa”.Artistul…

- Petrecerile private de Revelion cu peste 30 de invitați vor fi interzise in emiratul Dubai, relateaza News.ro, care citeaza publicația Arab News. Cei care vor incalca aceasta regula risca amenzi de 50.000 de dirhami (13.600 de dolari), mai arata sursa citata. Comitetul Suprem din Dubai pentru Gestionarea…

- Daca anul acesta vrei sa faci ceva special, ia in calcul o vacanta exotica si cu siguranta vei fi fericit cu decizia. Persoanele care cauta bilete de avion pentru vacantele de anul viitor, au descoperit deja ca destinatiile exotice au cele mai bune preturi anul acesta. Destinatiile precum Bahamas, Dubai,…

- Deși tot mai mulți mureșeni iși doresc o casa și sa se mute de la bloc, puțini sunt cei care iși pot indeplini visul. Asta pentru ca parcelele mici de terenuri s-au vandut deja iar pe piața au ramas doar terenuri mari ca suprafața. Persoanele fizice nu doresc sau nu-și permit achiziționarea unui teren…