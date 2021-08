Persoanele care dezvoltă reacţii adverse severe după administrarea primei doze de vaccin, pot opta pentru un ser diferit la rapel Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a autorizat folosirea unui vaccin diferit la rapel. Concret, atunci cand o persoana prezinta reacție anafilactica dupa administrarea primei doze, schema de vaccinare va fi continuata, la distanta de 4-8 saptamani, cu un vaccin fabricat pe baza unei tehnologii diferite. Schema completa de vaccinare impotriva […] The post Persoanele care dezvolta reactii adverse severe dupa administrarea primei doze de vaccin, pot opta pentru un ser diferit la rapel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

