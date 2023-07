Persoanele care comit încălcări în construcții, riscă închisoare Persoanele fizice sau juridice care vor admite incalcarea normelor in construcții vor fi sancționate mai dur. Un proiect de lege care prevede completarea Codului penal a fost votat in prima lectura de 54 de deputați. In prezent, pentru anumite acțiuni sau inacțiuni ilegale in domeniul construcției nu sunt prevazute sancțiuni contravenționale sau penale. Printre ele figureaza depașirea regimului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

