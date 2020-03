Stiri pe aceeasi tema

- O mie de romani sunt izolati in case, 17 sunt in carantina, suspecti de coronavirus. Autoritatile au aununtat ca sunt peste 4000 de locuri disponibile pentru carantina celor infectati. Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare…

- In Italia, sapte persoane au murit din cauza coronavirusului, iar 229 sunt infectate cu virusul ucigas. Ultima persoana decedata este un barbat in varsta de 62 de ani, care avea probleme de sanatate. In nordul Italiei sunt 11 localitati aflate in carantina, la intrarea si la iesirea din aceste zone…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- "Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…

- Colaborarea dintre autoritatile britanice si Politia Romana pentru rezolvarea situatiilor de trafic de persoane este exceptionala, a afirmat Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Ambasada transmite ca pe 13 februarie se alatura campaniei globale…

- Autoritațile din Romania iau tot mai multe masuri pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Astfel, dupa ce doua persoane au fost plasate in carantina intr-o locație secreta din București, iar controalele din aeroporturi au fost insaprite, acum, persoanele care vin din China, pe la punctele de trecere…

- Dintre cele 13 persoane, este vorba despre opt romani și cinci chinezi, conform Mediafax.Persoanele care s-au intors din China trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.Acestea nu au simptomele bolii, dar medicii le-au recomandat…