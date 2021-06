Persoanele care au avut Covid și s-au tratat acasă sunt eligibile pentru certificatul verde? Premierul Florin Citu spune ca persoanele care s-au tratat acasa vor primi certificat COVID-19. Condiția este insa ca acestea sa fie in baza de date a DSP. „Am intrebat si eu acest lucru, sa stiti. Mi s-a spus ca nu putem sa includem decat persoanele care sunt in baza de date. Deci, daca s-au tratat acasa, dar ele sunt in baza de date si stim ca au avut, au trecut prin boala, vor fi incluse in aceste… Dar daca sunt persoane care au trecut prin boala si nu stiu, atunci nu pot sa fie in baza de date. Deci acelea care s-au tratat acasa sunt acolo. Dar pentru toata lumea solutia cea mai simpla este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

