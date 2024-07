Persoanele asigurate beneficiază de ”terapia durerii”. Decret promulgat Persoanele asigurate beneficiaza de servicii medicale destinate terapiei durerii, potrivit decretului semnat, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Potrivit legii adoptate de Parlament la inceputul lunii iunie, serviciile medicale pentru terapia durerii fac parte din ansamblul de servicii medicale de diagnosticare, tratament si monitorizare a pacientilor de toate varstele, copii sau adulti, cu dureri acute […] The post Persoanele asigurate beneficiaza de ”terapia durerii”. Decret promulgat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

