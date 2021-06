Persoanele afectate de inundații vor fi ajutate de Guvern. Ce sume vor primi Cei care au fost afectați de inundații vor fi ajutați de Guvern, in baza unei hotarari care stabilește procedura rapida de evaluare a pagubelor. O comisie a prefecturii va cerceta situația in teren, iar Ministerul Muncii va semna pentru acordarea despagubirilor. Sunt sume fixe, in funcție de cat de grav au fost afectate locuințele, a explicat premierul Florin Cațu, la intalnirea cu prefecții. Florin Cițu, premierul Romaniei: „Patru mii de lei pentru familie si persoane singure ale caror locuințe au fost afectate in proportie de 75%. 2.000 de lei pentru 50%-75%. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul pagubelor create de fenomenele extreme produse la finele acestei saptamani in Valcea continua. In Golesti, comuna unde a copilarit premierul Florin Citu, zeci de gospodarii au fost inundate, iar in comuna invecinata Milcoiu, sase familii au ramas izolate, mai multe podete fiind luate de ape.

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca va fi atacata decizia Curtii de Apel Cluj, care a decis anularea in parte a Hotararii de Guvern care priveste conditionarea participarii la evenimente de dovada vaccinarii. Intrebat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, daca decizia Curtii de Apel Cluj…

- Hotararea de Guvern pentru completarea starii de alerta a fost publicata in Monitorul Oficial.Citește și Florin Cițu: Revenirea la normalitate incepe mai devreme. Premierul a anunțat masurile de relaxare valabile pana la 1 iunie Hotararea nr. 550 din 14 mai 2021 a Guvernului „pentru modificarea si…

- Miercuri, in timpul declarațiilor de dupa ședința de Guvern, premierul Florin Cițu a spus ca va ajuta campania de vaccinare și ca in acest sens in perioada urmatoare va merge la multe centre de vaccinare și chiar va participa la maratonul de vaccinare anti-COVID-19. Premierul a mai afirmat ca daca „s-ar…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu il critica pe premierul Florin Citu, aratand ca acesta nu a dat dovada de spirit de echipa si ca s-a folosit de "orice bresa, orice mica problemuta, falsa cateodata, ca sa dea intr-un membru al echipei". "Florin Citu a folosit ce s-a intamplat la Foisor…

- In urma sedintei de Guvern de joi, premierul Florin Citu a dorit sa demonteze o informatie falsa aparuta in spatiul public cu privire la memorandumul propus si aprobat de Ministerul Muncii. El a clarificat faptul ca acesta nu propune nicio reducere de venituri in sectorul bugetar.

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, exclude categoric un guvern minoritar, dar și o eventuala alianța cu PSD. Rareș Bogdan a declarat, miercuri dupa-amiaza, la Digi24, ca este nevoie mai mult ca oricand de responsabilitate, de „anularea tuturor orgoliilor și de a ințelege ca PNL este un partid…

- Premierul a anunțat azi trei propuneri extrem de așteptate pe care le-a transmis catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Masurile au fost anunțate de Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU: – pentru cei care vor merge la slujba de Paște,…