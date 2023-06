Persoane surdo-mute, racolate și obligate să vândă diverse lucruri. Grupare destructurată de DIICOT O grupare specializata in racolarea persoanelor surdo-mute, puse sa vanda diverse obiecte prin gari și trenuri, a fost destructurata, sambata, de procurorii DIICOT. Suspecții, tot persoane cu aceleași dizabilitați, sunt acuzați de trafic de persoane, șantaj și de faptul ca au incasat bani de la statul italian in numele persoanelor racolate. Sase perchezitii au avut […] The post Persoane surdo-mute, racolate și obligate sa vanda diverse lucruri. Grupare destructurata de DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

