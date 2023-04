Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea Uniunii Județene CNSLR Frația Suceava la sediul Prefecturii Suceava s-a intrunit astazi Comisia de Dialog Social, discuțiile fiind axate in principal pe problema majorarii salariilor de baza pentru personalul DGASPC Suceava in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea cadru nr.153/2017.…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat astazi reforma sistemului de asistența sociala „RESTART”. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. In cadrul unei conferințe de presa, oficialul a anunțat principalele acțiuni care urmeaza a fi realizate. „Aceasta reforma…

- In cel puțin 15 raioane din țara, peste 40% din persoanele cu dizabilitați nu au acces la servicii de asistența personala. Exista raioane in care ponderea beneficiarilor de ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului variaza intre 20%, 5%, 4% sau 3%. {{670565}}Potrivit autoritaților, aceasta…

- Inca o noapte cu ger napraznic i-a pus la grea incercare pe oamenii fara adapost. Centrele destinate celor aflați in nevoie se dovedesc a fi neincapatoare, in special in astfel de perioade.

- Membrii Federatiei Sanitas vor protesta, miercuri, pentru a treia zi consecutiv, in Bucuresti, de data aceasta marsul programat fiind cu stationari in fata sediilor partidelor politice. Potrivit stiri.tvr.ro , reprezentanții Sanitas solicita: creșterea veniturilor tuturor salariaților din sanatate si…

- O femeie grav bolnava mintal al carei cadavru a zacut neobservat in casa ei timp de mai bine de trei ani a fost efectiv „abandonata și lasata sa moara” de NHS National Health Service (Serviciul Național Medical) și de serviciile sociale, care au ratat șansele repetate de a o salva, susține familia ei,…

- Oamenii legii din Ungheni sunt in cautarea a doi barbați care ar fi estorcat 6 500 lei de la o batranica din Mircești, relateaza News.ungheni.org . Femeia in varsta de 82 de ani, iar totul s-a intamplat joi, 19 ianuarie 2023, in jurul orelor 14:30. Polițiștii susțin ca cei doi barbați au varsta curpinsa…

- BARLADUL REAL!… De pe 13 decembrie, intrarea in cladirea dezafectata a vechii sali de sport de pe strada Mihail Kogalniceanu, care recent a fost predata pentru reparatii si modernizare, a devenit casa unui barbat de 34 de ani, Adrian Dumitru Fainarea. Intors din Italia, unde a muncit si a avut probleme,…