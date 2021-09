Persoane rănite în Franța. O maşină a intrat într-o terasă aglomerată Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in centrul orasului francez Fontainebleau, dupa ce o femeie a intrat cu masina intr-o terasa aglomerata, relateaza presa din Franta. Potrivit martorilor, mai intai masina a dat inapoi, dupa care a accelerat in directia terasei. Dintre cele sase persoane, doua au fost ranite grav. Femeia care se afla la volan a fost retinuta si dusa la o unitate de urgente psihiatrice. Masina sa a fost verificata pentru ca avea dispozitive explozive, potrivit news.ro. Femeia nu se afla in evidentele politiei, insa este posibil sa aiba probleme psihice. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sare persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in centrul orasului francez Fontainebleau, dupa ce o femeie a intrat cu masina intr-o terasa aglomerata, relateaza presa din Franta, potrivit news.ro. Martori spun ca mai intai masina a dat inapoi, dupa care a accelerat in directia terasei.…

- Cateva cladiri s-au prabușit parțial și mai multe persoane au fost ranite, in urma unui adevarat potop in sudul Franței. In cateva ore a plouat cat in doua - trei luni și a urmat dezastrul.

- Un accident rutier cumplit a avut loc, duminica, in Cluj-Napoca. O femeie de 60 de ani a decedat și alte trei persoane au ajuns la spital, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta, a ricoșat și a lovit trei pietoni, informeaza realitateadecluj.net. Potrivit reprezentanților ISU Cluj, la…

- O tanara din Blaj a fost implicata intr-un accident rutier petrecut vineri dupa-amiaza pe DN1 Turda-Cluj Napoca, la Valcele. Mașina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism condus de un barbat de 86 de ani, care ieșea dintr-o benzinarie. Potrivit IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 86…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație in localitatea Dumbraveni. Un autoturism condus de un tanar, de 19 ani, din județul Braila, a intrat in coliziune cu un parapet din beton. In urma impactului a rezultat ranirea a doi pasageri,…

- Un atac a avut loc luni, in Marbella, Spania. O masina a intrat in mai multe persoane aflate la terase.Un purtator de cuvant a Politiei a declarat, luni, ca soferul masinii a fost arestat si se investigheaza incidentul, potrivit USNews.Imaginile publicate pe retelele de socializare arata ambulantele…

- O femeie și un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de o autospeciala militara ce insoțea un convoi militar. Autospeciala avea semnalele acustice și luminoase in...

- Traficul este restricționat pe DN1 duminica din cauza unui accident grav produs pe Valea Prahovei. In urma accidentului, șase persoane au fost ranite. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, in accident au fost implicate doua masini, conduse de o femeie de 50 de ani si un barbat in varsta de 65 de ani,…