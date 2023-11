Persoane găsite decedate în casă. Nu mai răspundeau la telefon Pompierii au fost solicitați sa intervina astazi pentru deblocarea ușilor a doua locuințe, dupa ce proprietarii acestora nu mai dadeau semne de viața. In orașul Mioveni, bulevardul Dacia. Oompierii au patruns in locuința prin forțarea ușii de la intrare, iar in interiorul acesteia au identificat o persoana de sex masculin, in varsta de aproximativ 67 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

