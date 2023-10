S-a dat startul procedurii de selecție a candidaților in poziția de membru al Directoratului Hidroelectrica. Termenul de trimitere al dosarelor a fost 11 septembrie 2023.Pe lista se afla de la generali in rezerva SIE, la persoane cu funcții la stat sau cu afaceri in domeniul energetic, alaturi de generali in rezerva SIE, potrivit HotNews.ro. Printre […] The post Persoane cu funcții la stat și generali in rezerva SIE, printre favoriții lui Ciolacu in cursa pentru șefia Hidroelectrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .