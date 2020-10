Un barbat in varsta de 32 de ani, originar din raionul Orhei, aflat in urmarire penala pentru santaj, a fost reținut de catre ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Botanica din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau in comun cu angajații Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.