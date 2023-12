Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au efectuat 4 percheziții domiciliare, la persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, introducere in tara de droguri de risc…

- Doua persoane banuite de trafic de droguri de risc au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, prin dispozitia judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, dupa ce unul dintre suspecti a fost prins in flagrant in timp ce comercializa droguri, potrivit Agerpres.Politistii…

- Politistii si procurorii fac, joi, perchezitii in Bucuresti si in judetul Calarasi, la persoane banuite de proxenetism si folosirea prostitutiei infantile. Din 2017, prin constrangere fizica si psihica, suspectii ar fi determinat mai multe tinere, inclusiv minore, sa se prostitueze.„In aceasta dimineata,…

- Doua persoane banuite de infiintarea a doua culturi de canabis in zona limitrofa a comunei Valea Crisului, din judetul Covasna, au fost arestate preventiv, in urma efectuarii unor perchezitii la care au fost descoperite cateva zeci de plante de canabis, informeaza, sambata, Politia Romana si DIICOT.…

- Doua persoane banuite de infiintarea a doua culturi de canabis in zona limitrofa a comunei Valea Crisului, din judetul Covasna, au fost arestate preventiv, in urma efectuarii unor perchezitii la care au fost descoperite cateva zeci de plante de canabis, informeaza, sambata, Politia Romana si DIICOT."La…

- Luni, 2 octombrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au efectuat 7 percheziții, pe raza orașului Ocna Mureș, in vederea documentarii activitații infracționale…

- FOTO| Șapte persoane, banuite de trafic de droguri, arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unor percheziții in Hunedoara. BCCO Alba Iulia a participat la destructurarea rețelei FOTO| Șapte persoane, banuite de trafic de droguri, arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unor percheziții in…

- La data de 26 septembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, efectueaza 5 percheziții domiciliare, in județul Maramureș, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc…