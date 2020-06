Persoane arestate pentru infractiuni comise in perioada 2016-2017 Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din Bistrita Nasaud a dispus retinerea a doua persoane din judetul Iasi care sunt banuite de infractiuni economice. In acest dosar penal sunt cercetate doua persoane, un barbat si o femeie, ambii in varsta de 23 de ani care, in calitate de administratori ai unor societați comerciale din domeniul construcțiilor, ar fi emis facturi fiscale despre care exista suspiciuni rezonabile ca sunt fictive, cu scopul inregistrarii acestora in evidența contabila a unei alte societați comerciale cu sediul in Bistrița. Continue reading Persoane arestate pentru… Citeste articolul mai departe pe info-real.ro…

Sursa articol si foto: info-real.ro

