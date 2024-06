Persoane arestate după ce au vândut droguri de mare risc în Timișoara și Arad Substanțele interzise fac ravagii in Romania. Patru persoane au fost reținute pentru 30 de zile sub acuzația de trafic de droguri de mare risc in Timișoara și Arad, potrivit polițiștilor. Cercetarile au relevat ca, in perioada aprilie – iunie 2024, persoanele in cauza ar fi deținut și comercializat in repetate randuri diferite cantitați de droguri […] The post Persoane arestate dupa ce au vandut droguri de mare risc in Timișoara și Arad appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

