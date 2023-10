PERSOANE AGRESIVE CALMATE DE JANDARMI Fapte antisociale constatate la sfarșitul saptamanii trecute 1. Sambata, 14 octombrie a.c., in jurul orei 16.45, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa intervina in fața unui local de pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Zalau, dupa ce mai multe persoane au devenit agresive tulburand ordinea și liniștea publica. In cel mai scurt timp, jandarmii au intervenit pentru calmarea situației și luarea masurilor legale. Persoanele in cauza, doi barbați și o femeie din comuna Romanași, au devenit agresive pe fondul nemulțumirilor legate de pierderea unor sume de bani la jocurile de noroc și… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

