Persoană rănită și trafic restricționat pe DN 75, între Baia de Arieș și Sărtaș, în urma unui accident rutier Un accident rutier a avut loc marți la amiaza, pe DN 75, intre Baia de Arieș și Sartaș. O persoana a fost ranita. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este restricționat pe DN 75, intre localitațile Baia de Arieș și Sartaș, din cauza unui accident rutier. Din primele date, o persoana ar fi suferit leziuni corporale. The post Persoana ranita și trafic restricționat pe DN 75, intre Baia de Arieș și Sartaș, in urma unui accident rutier first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

