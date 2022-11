Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD. Marcel Ciolacu, afirma ca pentru ca PSD sa castige alegerile, este nevoie ca partidul sa obtina un procent „cu 5 in fata”, transmite News.ro, potrivit g4media.ro. „Marele secret si la Bucuresti si intreaga echipa de conducere este linistea din vestiar, fiindca daca nu ai liniste in…

- „Luna urmatoare, in București, va avea loc o intalnire NATO. Președintele Putin raspunde cu atacuri tot mai puternice asupra Ucrainei și asupra civililor”, a spus Jens Stoltenberg.Aveți una dintre cele mai importante regiuni NATO. Luna urmatoare, in București, va avea loc o intalnire NATO. Am vazut…

- Traseele a 40 de linii de transport public din Bucuresti sunt modificate in acest week-end. Vor fi restrictii provizorii de circulatie pentru mai multe evenimente care au loc in Capitala sambata si duminica.

- In noaptea de duminica spre luni, pe fondul unei stari conflictuale anterioare, membrii a doua grupuri de aproximativ 11, respectiv 13 persoane, s-au intalnit in București, la intersecția dintre Splaiul Unirii și Sos. Mihai Bravu și au participat la o incaierare in cadrul careia s-au lovit reciproc…

- Marți seara, 20 septembrie, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, care efectuau serviciul de patrulare pe bulevardul București, au observat un barbat care purta pe umeri doi saci din rafie. In momentul in care acesta a vazut autospeciala de poliție a incercat sa…

- Va reamintim ca, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Mureș, au in lucru un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de "insușirea bunului gasit" de catre o femeie neidentificata pana in acest moment. La data de 8 august a.c., un cetațean s-a deplasat la sucursala unei…

- Trupul tanarului de 25 de ani, din comuna olteana Morunglav, care s-a inecat in seara zilei miercuri, pe o plaja din Eforie Nord, a fost adus la mal de valuri, relateaza realitateadeolt.net . Tanarul s-a aventurat sa intre in mare, desi, din cauza valurilor și a curenților puternici, inotul era interzis.…