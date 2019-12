O persoana a fost lovita de o locomotiva și i-a fost prinsa mana sub o roata. Accidentul a avut loc in depoul CFR (Fundatura Harmanului). Pentru acordarea primului ajutor s-au deplasat la fata locului un echipaj SMURD si o autospeciala de descarcerare. Barbatul este constient si a fost transportat la spital, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, maior Cirpian Sfreja. The post Persoana lovita de locomotiva, care i-a prins mana sub o roata appeared first on NewsBV .