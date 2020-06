Persoană înecată în fântână In localitatea Sangeorgiu de Padure, pe strada Gh. Doja au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Sovata și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Sangeorgiu de Padure, unde o persoana se afla de cel puțin 45 de minute cazuta intr-o fantana, cu fața in jos. Persoana a fost extrasa din fantana și a fost declarata decedata, potrivit ISU Mureș. foto arhiva Persoana inecata in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Punct de lucru Raciu și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Band au localizat incendiul izbucnit la un fanar din localitatea Dracula, pe deal. Au ars aproximativ 15 baloți de furaje și acoperișul șurei de cca 50mp. Drumul de acces este impracticabil, potrivit ISU…

- Un incendiu izbucnit la o locuința in localitatea Calimanești a fost lichidat de pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata, de la Detașamentul Targu Mureș, și pompierii de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Sangeorgiu de Padure. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ…

- O istorie atestata documentar din 1228, un oraș de peste 36.000 de locuitori, constituiți in trei grupuri etnice diferite, acesta este Reghin. Merita vizitat: Biserica saseasca Piramida viorilor Fantana cu steme Biserica de lemn Muzeul etnografic Anton Badea Mai multe detalii pe Visit-Mures.ro Plimbare…

- Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Acațari intervin pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un camion ieșit in decor. Circulația e blocata pe o banda de circulație, pe E 60-DN13 in apropierea localitații Acațari,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o persoana inecata, prinsa intre stabilopozi, in zona plajii Trei Papuci. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Horea” al judetului Mures va trimite noua paramedici care sa asigure primul ajutor calificat impreuna cu salvatorii suceveni, pe fondul deficitului de personal de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, generat de raspandirea COVID-19. “In fiecare zi, colegii…

- În dimineața zilei de 21 aprilie 2020 angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din Cahul au fost solicitați pentru a salva o femeie care a cazut într-o fântâna publica din localitatea Colibași, raionul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost…

- Drumul este blocat in ambele sensuri la Gurghiu, in urma unui accident rutier produs la intrarea in localitatea Comori, dinspre Gurghiu. Intervine Detașamentul de pompieri Reghin și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Gurghiu. In urma coliziunii intre doua autoturisme au rezultat o victima…