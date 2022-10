Persoană găsită în pădure de un echipaj de jandarmerie Sambata, 08 octombrie a.c., in jurul orei 13.00, un echipaj de jandarmerie aflat in patrulare pe drumul forestier „Meseș I” a gasit o femeie care acuza dureri in zona genunchiului drept, neputand sa se deplaseze. Persoana in varsta de 65 de ani, domiciliata in comuna Creaca, a marturisit ca a plecat de acasa, cu o seara inainte, la cules de ciuperci. Jandarmii au solicitat sprijinul unei ambulanțe, iar ulterior femeia a fost transportata la o unitate spitaliceasca in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Sfaturi utile: Nu porniți singur la drum. Daca este posibil, deplasați-va in grupuri de… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

